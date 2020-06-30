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Gündem

KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS ücreti kaç lira?

Son dakika haberine göre ÖSYM 2020 KPSS başvuru kılavuzunu yayımladı. 2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 6 Eylül’de, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20 Eylül’de yayılacak. Peki KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:12:00 - 2020-06-30 15:14:56
KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS ücreti kaç lira?

KPSS, 6 Eylül 2020, 12 Eylül 2020 ve 13 Eylül 2020 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 20 Eylül 2020 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.

Adayların tümü, 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. 

 

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