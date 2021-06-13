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Eğitim KPSS başvuru ücreti ne kadar?
Eğitim

KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS sınav tarihlerine ilişkin beklenen açıklama ÖSYM’den gelmişti. KPSS sınavının başvuru tarihe bitmesine günler kala, KPSS sınavına başvuru yapacak adaylar, başvuru ücretini sorgulamaya başladı. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 14:44:00 -
KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde görev yapmak isteyen adayların girdiği KPSS sınavının başvuru ücreti merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 KPSS başvuru ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

KPSS lisans sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar, 28.05.2021 ve 14.06.2021 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. KPSS lisans sınavının sınav ücreti ÖSYM tarafından, her bir oturum için 90 TL olarak belirlendiği duyurusu yapıldı.

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