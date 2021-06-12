ÖSYM, KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür Oturumu ve Eğitim Bilimleri oturumu için gerekli olan başvuru ücreti merak ediliyor. KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 65 TL