KPSS başvuru ücreti ne kadar?
KPSS 2021 başvurularının sonuna gelinmek üzere. Henüz başvurularını gerçekleştirmemiş adaylar, büyük bir merakla 2021 KPSS başvurularını gerçekleştirirken yatırılması gerekli olan başvuru ücretini merak ediyor. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM, KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür Oturumu ve Eğitim Bilimleri oturumu için gerekli olan başvuru ücreti merak ediliyor. KPSS başvuru ücreti ne kadar?
KPSS başvuru ücreti ne kadar?
Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL
Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL
Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 65 TL