KPSS atama puanları! KPSS ile kaç puanla atanır?

KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavları ÖSYM tarafından açıklanan KPSS sınav takvimi dahilinde gerçekleştirilmekte. 2020 KPSS sınav takvimine bakıldığında 2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapıldı. 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de, KPSS önlisans sınavı 25 Ekim’de tamamlandı. KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

KPSS atama puanları

KPSS sonuçlarının ardından gözler kadro dağılımına ve KPSS atama puanlarına çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. KPSS Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. KPSS atama tercihleri ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile birlikte gerçekleştirilmekte. İşte KPSS 2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları (Lisans) listesi.

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