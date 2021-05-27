KPSS alımları güncel | KPSS-2021\6 Ticaret Bakanlığı, KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel kılavuzlarını yayımladı. Peki, kamu personeli iş başvuruları nereden yapılıyor? Güncel kamu personeli alımı ilanları

KPSS alımları başladı mı? Kamu personel KPSS alım iş ilanları

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı

Ticaret Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. Adayların, bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

Adaylar tercihlerini 27 Mayıs-3 Haziran 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Adaylar tercihlerini, 16-23 Mart 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Mart 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KPSS 2021/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ