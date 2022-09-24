KPSS Alan sınavı kaç dk 2022? 2022 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta bitecek? KPSS ÖABT Alan Bilgisi sınavı ne kadar sürüyor?

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK? | ÖSYM tarafından öğretmen olmak isteyen lisans mezunları için düzenlenen KPSS'de gerisayım sona erdi. Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı olan ÖABT sınavı, 24 Eylül Cumartesi günü 10.15 başayacakken sınava saatler kala en sık araştırılan konulardan bir tanesi de sınavın ne zaman biteceği oldu. KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecek olan kişileri ilgilendiren açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. KPSS Alan Bilgisi oturumlarının başlangıç ve bitiş saatleri, sınav süresi ve soru sayıları netleşti. İşte KPSS Alan Bilgisi oturumları kaç dakika, 2022 KPSS ÖABT Alan Bilgisi sınavı süresi, kaç soru sorulacağı, adayların alınacağı son saat ve tüm merak edilenler...

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK? KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2021 KPSS ÖABT iki oturum halinde gerçekleşecek. Sabah gerçekleşecek oturum, saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav salonlarına giriş yapamayacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik ve Fen Bilimleri sınavında adaylara (Alan Eğitimi (15) Alan Bilgisi (60)), olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 150 dakika sürecek. Sınavın ilk oturumu saat 12.45'te sona erecek.

2022 KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Öğleden sonra gerçekleşecek ikinci oturum ise saat 14.45'te başlayacak. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Beden Eğitimi, Rehberlik, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavında ise adaylara (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)) olmak üzere 75 soru sorulup, 120 dakika süre verilecek. Sınavın ikinci oturumu ise saat 16.45'te sona erecek.

KPSS ÖABT ALAN BİLGİSİ SINAVI NE KADAR SÜRÜYOR?

ÖABT- Öğretmenlik alan bilgisi testine girecek olan adaylara, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

ÖSYM İLE KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI KAÇTA BAŞLAR, BİTER? KPSS Alan sınavı kaç dk 2022?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Çoktan seçmeli 120 soru için 150 dakika verilecek. Sınav süresi 150 dakika (2 saat 30 dakika) olan KPSS alan bilgisi sınavı 1. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.

Alan Bilgisi 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Çoktan seçmeli 120 soru için 150 dakika verilecek. Sınav süresi 150 dakika (2 saat 30 dakika) olan KPSS alan bilgisi sınavı 2. oturumu saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

Alan Bilgisi 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül Pazar günü yapılacak. Çoktan seçmeli 120 soru için 160 dakika verilecek. Sınav süresi 160 dakika (2 saat 40 dakika) olan KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavı oturumlarında her alandan 40 soru sorulmaktadır ve her alan için toplamda 50 dakika süre verilmektedir. İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te;

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre bu oturumların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

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