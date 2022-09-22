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Eğitim KPSS Alan Bilgisi ne zaman hangi gün saat kaçta başlayacak?
Eğitim

KPSS Alan Bilgisi ne zaman hangi gün saat kaçta başlayacak?

18 Eylül Pazar günü KPSS lisans sınavı yapıldı. Şimdi ise gözler KPSS Alan Bilgisi oturumlarını çevrildi. Peki, Alan Bilgisi oturumları ne zaman? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi indir:

Yeniakit Publisher
2022-09-22 11:45:00 -
KPSS Alan Bilgisi ne zaman hangi gün saat kaçta başlayacak?

31 Temmuz'da gerçekleştirilen ve iptal edilen KPSS Lisans sınavı 18 Eylül'de tekrarlandı. Alan Bilgisi sınavına girecekler ise detayları araştırmaya başladı.

KPSS Alan Bilgisi ne zaman hangi gün saat kaçta başlayacak?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te; Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi sonuçları 21 Ekim'de ilan edilecek.

KPSS sınav giriş belgesi indir

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgelerini adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi 'AİS' üzerinden indirebiliyor.

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