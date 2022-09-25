KPSS alan bilgisi bugün saat kaçta?
KPSS saat kaçta? KPSS Lisans sınavı 18 Eylül’de yapıldı. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 24-25 Eylül tarihlerinde tamamlanacak. Sınavın 3.oturumunun ne zaman saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.
KPSS Alan Bilgili oturumları 24 Eylül Cumartesi günü başladı. 25 Eylül Pazar günü ise oturumun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, bugün sınav saat kaçta başlayacak?
KPSS alan bilgisi bugün saat kaçta?
KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu, 25 Eylül Pazar sabahı saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacak.
KPSS İşletme sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Muhasebe sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS İstatistik sınavında 40 soru yöneltilecek 60 dakika sürecek.
KPSS 2022 sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.
Öte yandan ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.
KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.