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Eğitim KPSS Alan Bilgisi birinci oturumu başladı
Eğitim

KPSS Alan Bilgisi birinci oturumu başladı

ÖSYM 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 12:10:00 -
KPSS Alan Bilgisi birinci oturumu başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonunun ilk haftası, iptal edilen oturumların ardından yeni takvime göre yeniden yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile 18 Eylül'de başlamıştı.

KPSS'nin ikinci haftasında, Lisans Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylar, sırasıyla kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini yanıtlayacak.

Adaylara 120 sorudan oluşan tüm testler için 150 dakika süre verildi.

Sınavın öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve adayların saat 14.30'dan sonra binalara girişlerine izin verilmeyecek.

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