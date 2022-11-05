KPSS 2022 Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı!

Tarih ve saat konusunda bir yanlışlığa düşmek istemeyen adaylar "KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta?" diye soruyor. Öte yandan sıkça KPSS sınav giriş belgesi çıkarma işlemi yapılıyor. KPSS 2022 Ortaöğretim (lise) sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise mezunu ve önlisans/lisans bölümünde okuyan ama mezun olmayan adayların gireceği ortaöğretim KPSS 2022, 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınava girecek binlerce aday, P94 puan türüne göre alım yapan farklı devlet kurumlarından birinde çalışma imkanı elde etmek istiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS lise sınavı sadece çift senelerde yapıldığı için adaylar bu sınava sıkı sıkı sarılmış durumda. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan içinde beklenen branş sıralaması için ÖSYM'nin son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. İşte, 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuç tarihi ve merak edilen diğer detaylar…

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15’de başlayacak. Adaylar şimdiden ÖSYM AİS üzerinden sınava giriş belgelerini sorgulatmaya başladı. Sınav 120 sorudan oluşacak ve 130 dakika sürecek. Sınava giren lise mezunları ile üniversitede okuyup mezun olmayan adaylar, sonuçlarını ise ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Diğer yandan e-Devlet üzerinden de sınav sonuçlarını sorgulatabilecekler.

KPSS 2022 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM (LİSE) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınava girdikten sonra heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyecekler. KPSS 2022 ortaöğretim sınav sonuçları ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara ÖSYM AİS üzerinden erişilecek. Ortaöğretim KPSS puanı P94 puan türü ile hesaplanıyor. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrendikten sonra P94 puan türü ile alım yapan kamu kurumlarına başvurabilecekler. Bu kurumlar ise şöyle;

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Bakanlıklar

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

DSİ Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Müdürlüğü

Enstitüler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

SGK Başkanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU DAĞILIMI

Genel Yetenek bölümünde toplamda 3 dersten 60 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

Türkçe: 30 Soru

Matematik-Geometri:30 Soru

Genel Kültür bölümünde ise toplamda 4 dersten 60 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

Tarih-27 Soru

Coğrafya-18 Soru

Vatandaşlık-9 Soru

Güncel Bilgiler-6 Soru

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ HABERLERİ İÇİN; KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS sınav giriş belgesi! KPSS ön lisans 55, 65, 75 puanla nereye girebilirim? TIKLAYINIZ

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMA İŞLEMİ

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ortaöğretim kalem, silgi, su veriliyor mu? KPSS ortaöğretim sınavına girerken ne lazım?

Yarın sınava girecek adaylar; kalem, silgi ve su gibi materyalleri yanında getirip getirmeyeceğini araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavına girerken ne lazım?

KPSS ortaöğretim sınavında kalem, silgi, su veriliyor mu?

Ortaöğretim sınavına girecek adayların, sınav salonuna herhangi bir eşya sokması kesinlikle yasak. Bu yüzden adayların yanında sınava dair herhangi bir materyal taşımasına gerek yok. Adaylara sınav salonunda bir set dağıtılacak. ÖSYM tarafından temini sağlanacak setin içinde; kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

KPSS önlisan branş sıralamasıyla ilgili henüz bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

KPSS ÖNLİSANS 2022 TERCİH KILAVUZU

Sınav sonucunu öğrenen binlerce aday, ÖSYM’nin açıklayacağı KPSS ön lisans 2022 tercih kılavuzunu bekliyor fakat henüz tercih kılavuzu açıklanmadı. ÖSYM’nin resmi internet sitesinden; ön lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar ile ön lisans mezunları için aranan nitelikler paylaşıldı. Ayrıca sayfa ön lisans diploması alınan programlara da yer verildi. 2022 KPSS ön lisans tercih kılavuzu açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KPSS sorularının sızdırılıp sızdırılmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunun ardından muhalefet milletvekillerinden gelen soruları toplu bir şekilde cevaplandırdı. Özvar, "Tıp fakülteleriyle ilgili kalite sorusu oldu. Tıp fakültesi sayımız Türkiye genelinde 120'dir. 120 tane tıp fakültemiz var. Şu anda bu fakültelerimizde öğrenci sayımız 116 bini geçkindir. 2022 yılında ise tıp fakültelerine verilen kontenjan sayısı 18 bin civarındadır. Tıp fakültesinde eğitimin düşüklüğünden söz ettiler. Doğrusu bunu bir eski rektör olarak, bir öğretim üyesi olarak kabul etmem mümkün değil. Bu herhalde sehven söylenmiş olsa gerekir. Zira Türkiye'nin en parlak öğrencileri tıp fakültesine girmektedir. Türkiye'de başarı sıralamasının en yüksek olduğu program tıp fakülteleridir. İlk 40 binden öğrenci alan tıp fakülteleridir" açıklamalarında bulundu.

Özvar, üniversitelerin akademik üretkenliğini, yayın kalitesini; Türk üniversiteleri içerisinde tıp fakültesi öğretim üyelerinin korse ettiğini belirterek, "En fazla sağlık hizmeti sunan ve en fazla yayın program sahipleri hekim hocalarımızdır. Dolayısıyla hekimlerimizin kelitesini ve öğrencilerine verdiği eğitimin kalitesini tartışmak, tıp fakültesine yapılacak en büyük haksızlıkların başında geliyor. Ben eski bir rektör ve öğretim üyesi olarak bunu doğrusu bulmadığımı sizlerle paylaşmak isterim" diye konuştu.

'Önemle ifade edilmelidir ki ön inceleme yetkisi amacın iddia konusu olayların, önemi ve ciddiyetine göre soruşturma izni verilip verilmemesini araştırmaya yönelik bir süreçtir'

Özvar, bir diğer sorunun KPSS ile ilgili olarak geldiğini hatırlatarak, "ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS lisans sınavıyla alakalı bir kısım soruların daha önce bazı yayınevleri tarafından çıkarılan deneme kitapçıklarında sorularının yer aldığı iddiası ortaya atılmıştı. Yükseköğrenim Kurulu kanundan kaynaklanan yetkisi ve ön inceleme raporunu 13.09.2022 tarihi itibariyle düzenlemiş olmaktadır. Önemle ifade edilmelidir ki ön inceleme yetkisi amacın iddia konusu olayların, önemi ve ciddiyetine göre soruşturma izni verilip verilmemesini araştırmaya yönelik bir süreçtir. Bu sürecin, yani ön incelemenin sonucunda iddiaların içeriği ve sürecin yönetimi dikkate alınarak usul ve infiali olduğu kanaati olan kimselerle sınırlı olarak yargılama izni verilmiştir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde; kamuoyuna yansıyan iddialardan birebir aynı olduğu iddia edilen soruların araştırması yapılmış, birebir aynı olduğu yönünde sosyal medyada, bir internet sitesinde haberler çıkmış; 11 soruluk ÖSYM'den alınan soru kitapçığıyla karşılaştırılarak, sorularla alakalı incelenerek tamamlanmıştır. Bu incelemelerin içerisinde Coğrafya alanından 3, Tarih alanından 1, Türkçe alanından 5, Matematik alanından 1, Eğitim Bilimleri alanından 3 soru için, alan uzmanı ve ölçme değerlendirme uzmanına konuşan 2'şer kişilik bilirkişi heyetleri inceleme raporu olarak, bilirkişi raporları onanmıştır" diye konuştu.

'İlgili raporda ismi geçenler evraktadır'

Özvar, ön inceleme kurulu tarafından hazırlanmış raporun Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İlgili raporda ismi geçenler evraktadır. Sorularla alakalı uzmanların hazırladığı bilgiler savcılığa intikal ettirilmiştir. Bunu bilhassa ifade etmek istedim. Soruların sızdırılıp sızdırılmadığına dair benim herhangi bir açıklamam söz konusu değildir. Sızdırılıp sızdırılmadığına dair bilgiyi edebilmek ancak adli süreçle ortaya çıkabilecek bir gerçektir. Bu bakımdan ne ön inceleme komisyonunun ne Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın; özel hesapları, whatsapp hesapları, telefonları veya Yükseköğretim Kurulu'nun kısaca ulaşamayacağı enformasyon üzerinden bizim bir açıklama yapmamız ve değerlendirme yapmamız doğru değildir. Bu konuda savcılık adli süreci soruşturma sürecini yürütmektedir. Dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu'na bu konuda soruların sızdırılıp sızdırılmadığına dair, yayınevinden alınıp alınmadığına dair bilgilerin herhangi bir şekilde, bu konuda ayrıca ifade etme yetkimizin de olmadığını sizlere ifade etmek isterim. Sorunların benzerlikle ya da aynılıkla alakalı bilirkişi raporu da yer almaktadır. Ama raporun ayrıntıları şu anda soruşturma devam ettiğinden savcılıkta bulunmaktadır."