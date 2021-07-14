KPSS-2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı? Son dakika… KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları

KPSS-2021/1 tercih sonuçları sorgula. 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. KPSS tercih ve yerleştirme sonuçları için tıklayın

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS) tıklayın

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS) tıklayın

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM) tıklayın