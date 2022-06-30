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Kadın - Aile Közlenmeden hazırlanan yıllara meydan okuyan kışlık biber
Kadın - Aile

Közlenmeden hazırlanan yıllara meydan okuyan kışlık biber

Közlemeden hazırlayabileceğiniz kışlık biberlerinizi istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde hazırlanan ve yıllara meydan okuyan biberler hazırlamaya ne dersiniz. Cevabınız evet ise hemen tarife geçiş yapalım.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 16:02:00 - 2022-06-30 16:03:45
Közlenmeden hazırlanan yıllara meydan okuyan kışlık biber

Közlenmiş Kırmızı Biber Malzemeleri

4 adet kırmızı biber
1/2 türk kahvesi fincanı zeytinyağı
yarım limonun suyu
1 çay kaşığının ucuyla tuz
2 diş sarımsak
1 avuç maydanoz

Közlenmiş Kırmızı Biber Nasıl Yapılır?

Kırmızı biberleri közleyin. Kabuklarını soyun. Sap kısmını kesip tohumlarını güzelce temizleyin. Derin bir kase içine koyun.
Bir kahve fincanında zeytinyağı, limon suyu, tuz ve sarımsak rendesini koyup karıştırın.
Derin kasenin içindeki kırmızı biberlerle sosu buluşturun. Her yanına değmesine dikkat edin. Üstünü streçle kaplayıp 10 dakika buzdolabında bekletin. Çıkartıp servis tabağına kırmızı biberlerin şekilleri bozulmadan yerleştirin. Üstüne kasenin içindeki sosu dökün.
En üste ince kıyılmış maydanozları ekleyin. Afiyet olsun.

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