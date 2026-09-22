Kozinoğlu'nu Enver Altaylı mı öldürttü? Savcı tutuklama istedi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara’dan getirtilerek savcıya ifade veren eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın Silivri Adliyesi’nde savcılıkta ifadesinin alınacağı öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi’ne getirilmiş ve ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınmıştı.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Altaylı, ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ‘tutuklama’ talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelinin hakimlik işlemleri devam ediyor.