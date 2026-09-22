Komşuya bak ders al! Yunan’ın soyu kuruyor
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Yunanistan'da Demografi Araştırmaları Enstitüsü (IDEM) tarafından yayımlanan çarpıcı bir araştırma, komşu ülkedeki demografik krizin boyutlarını gözler önüne serdi. Ülkede yenidoğan sayısının dramatik bir düşüş eğiliminde olduğu vurgulanırken, 1979-1980 yıllarında yıllık yaklaşık 148 bin olan yenidoğan sayısının 2024-2025 döneminde 67 bine kadar gerilediği ortaya çıktı.
Demografi Araştırmaları Enstitüsünün (IDEM) yaptığı araştırmada, ülkedeki demografik değişimler ele alındı.
Doğum oranlarının 1970'lerden bu yana düşüşte olduğuna dikkat çekilen araştırmada, 1979-1980 yıllarında yıllık yenidoğan sayısının yaklaşık 148 bin olduğu, 2024-2025 yıllarında ise bunun 67 bine düştüğü belirtildi.
Ölümler doğumları katladı, nüfus hızla eriyor
İlk ebeveyn olma yaşının da bu süreçte 26,2'den 32,2'ye çıktığı bilgisine yer verilen araştırmada, 1950'lerde doğan Yunan kadınlarının ortalama çocuk sayısının 2 olduğu ancak 1985 ve sonrasında doğan kadınlarda bu sayının 1,5'i geçmediğine işaret edildi.
Araştırmada, 1971-1980 yıllarında doğum sayısının ölüm sayısından 638 bin fazla olduğu, 2021-2025'te ise ölüm sayısının doğum sayısından 290 bin fazla olduğu aktarıldı.
IDEM'in araştırmasında, 2026-2045 yıllarında doğurganlık çağı kabul edilen 25-45 yaşlarındaki kadın sayısının giderek azalacağına dikkat çekildi.
Yunanistan İstatistik Kurumunun 2021'deki son nüfus sayımı verilerine göre, ülke nüfusu 10,5 milyon civarında bulunuyor.