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Yerel Kozan'daki yangın kontrol altında
Yerel

Kozan'daki yangın kontrol altında

Yeniakit Publisher
2024-07-29 16:12:00 -
Kozan'daki yangın kontrol altında

Adana, Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı.

Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangın kısmen kontrol altına alınmıştı. Bölgede rüzgarın etkili olmasıyla birlikte yeniden alevler yükselirken, yangına 5 helikopter, 2 uçak ve 350 personel ile müdahale edildi.

Yangında şu ana kadar 15 dönüm ziraat alanı ve 30 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Zaman zaman alevlerin yükseldiği bölgede ekiplerin zorlu çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı.

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