  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kozan'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Aktüel

Kozan'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:33:22 -
Kozan'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgisi olabileceği iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün ilçeye bağlı Çamlarca Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş, 5 hektarlık orman alanı zarar görmüştü. Jandarma ekipleri, yangınla ilgisi olabileceği iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü
Dünya

O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü

Somali, Tarım Bakanı Abdukadir Abukar'a yapılan suikastle sarsıldı. Bakan, uğradığı suikastte hayatını kaybetti.

Lübnan'dan OHAL kararı
Dünya

Lübnan'dan OHAL kararı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) bir ay uzatıldığı bildirildi. ..
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur
Gündem

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkması halinde Yunan donanmasının yok olacağını söyledi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı