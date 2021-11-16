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Kadın - Aile Kozalak tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kozalak tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Kozalak tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kozalak tatlısı tarifi

Dışı çıtır çıtır mısır gevreğine bulanan, çikolatalı mısır gevrekli kurabiye tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 14:14:00 -
Kozalak tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kozalak tatlısı tarifi

Mısır gevrekli kozalak tatlısı tarifi için malzemeler

  • 250 gram mısır gevreği
  • 4 adet metro çikolata
  • 200 gram margarin
  • 2 buçuk yemek kaşığı bal
  • Ceviz

Yapılışı

Margarin ve çikolatayı alarak karıştırıp eritiyoruz. Daha sonra mısır gevreği bal ve ezilmiş cevizi de ekleyerek karıştıralım. Kapattıktan 5 dk sonra kahve fincanı yada limon sıkacağının tersini kullanarak şekil veriyoruz. Kullanmadan önce ıslatmak şekil verirken işimizi kolaylaştıracaktır. Servis tabağına alabiliriz. Afiyet olsun…

 

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