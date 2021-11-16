Kozalak tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kozalak tatlısı tarifi
Dışı çıtır çıtır mısır gevreğine bulanan, çikolatalı mısır gevrekli kurabiye tarifi.
Mısır gevrekli kozalak tatlısı tarifi için malzemeler
- 250 gram mısır gevreği
- 4 adet metro çikolata
- 200 gram margarin
- 2 buçuk yemek kaşığı bal
- Ceviz
Yapılışı
Margarin ve çikolatayı alarak karıştırıp eritiyoruz. Daha sonra mısır gevreği bal ve ezilmiş cevizi de ekleyerek karıştıralım. Kapattıktan 5 dk sonra kahve fincanı yada limon sıkacağının tersini kullanarak şekil veriyoruz. Kullanmadan önce ıslatmak şekil verirken işimizi kolaylaştıracaktır. Servis tabağına alabiliriz. Afiyet olsun…