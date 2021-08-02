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Gündem Kozalak patlaması neden olur? Kozalak neden patlar?
Gündem

Kozalak patlaması neden olur? Kozalak neden patlar?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin birçok ilinde yangın çıktı. İtfaiye ve vatandaşlar yardımıyla çoğu ilde yangın kontrol altına alındı. Yangının hızla yayılmasına sebep olduğu iddia edilen çam kozalakları gündem konusu oldu. Peki, Kozalak patlaması neden olur? Kozalak neden patlar?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 21:24:00 -
Kozalak patlaması neden olur? Kozalak neden patlar?

Türkiye’nin birçok ilinde orman yangınları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bazı illerde bu yangınlar halen devam etmekte. Yangınların bu kadar hızlı bir biçimde yayılmasının sebebi çam kozalaklarının patlaması olarak görülüyordu. Peki, Kozalak patlaması neden olur? Kozalak neden patlar? İşte merak edilen haberin devamı…

Kozalak patlaması neden olur? Kozalak neden patlar?

Kozalakların içinde bulunan reçine yangın sırasında eriyerek buhara dönüşür ve oluşan basınçla patlayarak, adeta “alev topu” gibi uzun bir mesafeye fırlar. Kozalağın içindekiler patlamanın etkisiyle etrafa yayılır ve yangın daha hızlı bir şekilde yayılır.

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