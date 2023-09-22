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Dünya Koyunlar 300 kilogram kenevir yedi... Kafayı buldular
Dünya

Koyunlar 300 kilogram kenevir yedi... Kafayı buldular

Yeniakit Publisher
2023-09-22 15:23:00 -

Yunanistan'da eylül başında meydana gelen ve yüzbinlerce dönümlük arazinin sular altında kalmasına neden olan selin en çok etkilediği şehirlerden Volos'ta, tıbbi amaçlı kenevir üretilen seraya giren koyun ve keçilerin 300 kilogram keneviri yediği belirtildi. Kenevir yiyen koyunlardan birinin yürüyüşü gündem oldu.

Status Stathmos Radyo İstasyonuna konuşan, seranın sahibi Yannis Burunis, "Orta ve Doğu Avrupa'daki en büyük tıbbi amaçlı kenevir üretilen seranın" kendisine ait olduğunu, kuraklığın ardından sel felaketinin etkisiyle büyük zarara uğradıklarını söyledi.

Burunis, "Üretimimizin yüzde 80'ini kuraklık ve sel nedeniyle kaybettik. Elimizde kalanı kurtarmaya çalışırken bir anda seraya koyun ve keçilerin girip normal şekilde otlandığını gördük." ifadesini kullandı.

Sel felaketinden sonra yiyecek ot bulamayan küçükbaş hayvanların otlanmak amacıyla seraya girdiğine dikkati çeken Burunis, "Zavallı hayvancıklar yiyecek bir yeşillik buldu. Yiyecek başka şey yoktu, her şey selde yok oldu." dedi.

Burunis, kovmaya çalıştıkları koyun ve keçilerin serayı terk etmek istemediğini aktardı. Burunis, "Koyunlar keçilerden daha yükseğe zıplıyordu. Normalde asla böyle olmaz. Yaklaşık 300 kilogram kenevir yedikleri için normal." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde ay başında yaşanan sel felaketinde 750 bin dönümün üzerinde alan su altında kalmış, tarım arazilerindeki ürünlerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelmişti.
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Sel nedeniyle ağıl ve ahırları da su basmış, mevcut hayvan yemleri sele kapılmış, bu nedenle hayvan yemi sıkıntısı ortaya çıkmıştı.

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