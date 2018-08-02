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Köylüler şoke oldu! Bahçede bu halde bulundu

Rize'de, bacağından tabanca ile vurulan Hasan Öksüz (75), bahçede ölü bulundu. Olayın şüphelisi olarak A.Ö. (38) ise aranıyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:47
Köylüler şoke oldu! Bahçede bu halde bulundu

Olay, Yeşildere köyünde meydana geldi. Hasan Öksüz'ün bahçede hareketsiz halde yattığını gören yakınları, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın bacağından vurulmuş halde ölü olduğunu belirledi. Çevrede yapılan aramada 1 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulundu. Olayla ilgili şüpheli A.Ö., aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:47
  1. Rize
  2. Cİnayet
  3. tabancayla vuruldu
  4. ölü bulundu
  5. ceset

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