0553 313 94 23

Köylü kadınların geçim kaynağı ’’Çini sanatı’’ oldu

Kütahya’ nın Aslanapa ilçesi Bezirgan köyünde kadınlar evlerinde yaptıkları çini sanatını icra ederek aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

23 Temmuz 2019 Salı 10:49
Köylü kadınların geçim kaynağı ’’Çini sanatı’’ oldu

Kütahya’ nın Aslanapa ilçesi Bezirgan köyünde kadınlar evlerinde yaptıkları çini sanatını icra ederek aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.


Köyde yaşayan kadınların Halk Eğitim Merkezi vasıtasıyla öğrendikleri çini sanatını yaparak aile ekonomilerine katkı sağladığını belirten Sevgi Öz, "Boş zamanlarımızda çini sanatını öğrendik ve şu anda mesleğimiz haline geldi. Biz boş durmak yerine çini yapıyoruz. Çini deyince akla ilk gelen Kütahya’dır. Biz elimizden geldiğince çini sanatını yaşatmaya devam ediyoruz. Bu sebeple hem ailemize destek oluyor hem de bir mesleğimiz var diyebiliyoruz" diye konuştu.


Köydeki orta yaş kadınların yaklaşık 5 yıldır çini ile uğraştığını belirten Öz, " Çini yapmak zaman ister. El emeği göz nuru olan çinilerimizi tüm dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Çinileri işlemek için bir şeylerden feda etmek gerekiyor. Köyümüze kurs açıldı ve orada eğitim aldık. Şu anda da evde çini yapmaya devam ediyorum. Çiniyi severek yapıyorum. Ablamla birlikte iki kardeş bir olup el emeği göz nuru olan çinilerimizi yapıyor ve fırına yolluyoruz. Bizim şuan geçim kaynağımız çini sanatıdır" ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:49
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbe Sisi hükümeti rahatsız oldu! Mahrez hakkında suç duyurusu
    1. Darbe Sisi hükümeti rahatsız oldu!..
    2. Kilis’te Tarım Şurası öncesi..
    3. New York’ta sel
    4. Güney Kore'den Moskova yönetimine uyarı!
    5. Motorinde 16 kuruş indirim
    6. En temiz köpek, yıkanma yöntemiyle..
    7. Gençlerbirliği’nin yeni transferi..
    8. Porto Riko’da yüz binler valinin..
    9. Rekabet Kurulu’ndan TÜRSAB’a soruşturma
    10. ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır’dan 23..
    11. "Paintball"un olimpik branş olması..
    12. Bakanlık skandala el koydu
    13. Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis..
    14. GÜNCELLEME 2 - Düzce'deki su baskını..
    15. Yeşilboğaz: "Avukatlar kamunun..
    16. “Tatil değil, üretim zamanı”
    17. ’Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’..
    18. Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp
    19. Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
    20. Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek..
    21. Kalp ve akciğerine yapışık tümör..
    22. Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’..
    23. Kuveyt Türk ihracatçıların yanında
    24. Büyükşehir’den Gülnar’da elma..
    25. Darbeci pilotların sinsi taktiği!..
    26. Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde..
    27. ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19..
    28. Yolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılar
    29. Trafik kazası geçiren kişilere..
    30. Kartepe’de belediye çalışmaları devam..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar