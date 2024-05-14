Köyler soğuk lav altında kaldı: 41 ölü

Endonezya'nın Sumatra adasında Marapi Yanardağı'na yakın köylerde 'soğuk lav' akıntıları ve su baskınları yaşandı. Olayda en az 41 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın batısındaki Sumatra adasında patlayan bir yanardağdan akan 'soğuk lav' ve su baskınları sebebiyle en az 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumartesi günü yağan şiddetli yağmurlar, Sumatra'daki en aktif yanardağ olan Marapi Dağı'ndan kül ve kayaların kaymasına sebep oldu. Oluşan çamur kayması, iki ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Can kayıplarının yanı sıra bölgedeki 100'ü aşkın ev, cami ve kamu binası zarar gördü. 17 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.