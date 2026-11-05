Köye inen kurtlar 31 koyunu parçaladı

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde son bir haftada yaşanan kurt saldırıları, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları mağdur etti. Üç ayrı sürüyü hedef alan kurtlar, toplam 31 koyunu telef ederek üreticilere büyük maddi zarar verdi. Yaşanan saldırılar mahalle halkında da tedirginliğe neden oldu. Gürpınar Mahallesi'nde meydana gelen saldırılarda Osman Erhan'a ait 10, Bayram Yürüş'e ait 4 ve Cemal Gültekin'e ait 17 koyun telef oldu. Kısa süre içerisinde yaşanan üç ayrı saldırı, bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerini derinden etkiledi. Sürülerini otlatırken hayvanlarını kaybeden çobanlar büyük üzüntü yaşadı.

Yıllardır emek vererek yetiştirdikleri koyunları kaybetmenin hem maddi hem de manevi açıdan kendilerini zor durumda bıraktığını belirten üreticiler, hayvanların ailelerinin en önemli geçim kaynağı olduğunu ifade etti. Büyük emeklerle büyüttükleri hayvanların telef olması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiren yetiştiriciler, zararlarının karşılanmasını istedi.

Üreticilerden yetkililere acil önlem çağrısı

Bölgede kurt saldırılarının artmasına dikkat çeken üreticiler ve hayvancılık birliği üyeleri, yetkililere çağrıda bulundu. Kurt saldırılarının küçükbaş hayvancılığa ciddi zarar verdiğini belirten mahalle sakinleri, sürülerin korunması ve yeni kayıpların önlenmesi için acil ve kalıcı tedbirler alınmasını talep etti.