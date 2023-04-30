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Yerel Köyde çıkan yangında bir ev cayır cayır yandı
Yerel

Köyde çıkan yangında bir ev cayır cayır yandı

Yeniakit Publisher
2023-04-30 14:18:00 -
Köyde çıkan yangında bir ev cayır cayır yandı

Çankırı'da bir köyde alevlere teslim olan 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çankırı il merkezine bağlı Ayan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

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