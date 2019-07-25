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Köyceğiz Gölü’ne 180 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi tarafından 52 km2’lik alana yayılan Köyceğiz Gölü’nün biyoçeşitliliğine ve yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla uygulanan proje kapsamında Köyceğiz Gölü kenarından ve Mantık Burnundan 180 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 22:38
Köyceğiz Gölü’ne 180 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi tarafından 52 km2’lik alana yayılan Köyceğiz Gölü’nün biyoçeşitliliğine ve yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla uygulanan proje kapsamında Köyceğiz Gölü kenarından ve Mantık Burnundan 180 bin yavru sazan balığı bırakıldı.


Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı yaptığı konuşmada, “Tarım İl Müdürlüğü teşkilatına, bu güne kadar istihsalimizin artışında Dalyan Su Ürünleri Kooperatifimize ve bölgemize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu istihsalin artışında arkadaşlarımın çok büyük emeği vardır bunun için hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da sadece sazanlarla ilgili değil diğer türlerde de bu katkıyı düşünüyoruz” dedi.


Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Dünyanın en güzel köşelerinden birisi olan Köyceğiz’i, Muğla’mızı ekolojik anlamda desteklemeliyiz. Önemli bir katma değer sağlayan yerel balıkçılığa katkı sağlamak buradaki istihsali artırmak için bakanlığımızın uyguladığı bu proje kapsamında 180 bin adet balığımızı, Köyceğiz Gölü’yle buluşturduk. Bu önümüzdeki süreçte başkanımızın da ifade ettiği diğer balık türleri üzerinde çalışmalarımız devam edecektir. Ben ev sahipliği için Köyceğiz Belediye Başkanımıza, buradaki yoğun çabaları için ve Türkiye’ye örnek bir Kooperatifçilik sergilediği için DALKO Başkanımız Arif Bey’e, destekleri için Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz’a teşekkür ediyorum”


Yavru Sazan balıklar törenle göle bırakıldı


Konuşmaların ardından 180 bin yavru sazan balığı göl sularına bırakıldı. Törene Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Ş. Fırat Erkal, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:38
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