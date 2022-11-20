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Ekonomi Köyceğiz Belediyesi’nden gençleri sevindiren haber
Ekonomi

Köyceğiz Belediyesi’nden gençleri sevindiren haber

Muğla Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Çayhisar, Çandır, Köyceğiz ve Zafer mahallelerinde gençlerin kullanımına sunmak amacıyla 4 sentetik yüzeyli çim halı sahası yapımı işi için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 13:52:00 -
Köyceğiz Belediyesi’nden gençleri sevindiren haber

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak, İhale 16.12.2022 tarih ve saat 14:00’de Köyceğiz Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılacak.  Sentetik yüzeyli çim halı sahaları yer tesliminden itibaren 90 gün içerisinde bitirilecek.

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