Köy okullarına kar tatili mi? Okullar tatil mi? 15 Şubat okullar tatil mi?

25 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Alınan kararlara göre, köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak. 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları ve sınıflar eğitim vermeye başlayacak. Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için kapılarını açacak.

Meteoroloji dünlerdir uyarılarda bulunduğu yoğun kar yağışı dün akşamdan itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdu etkisi altına almaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime başlayacak olar köy okullarının tatil edip edilmeyeceği merak ediliyor. Kar yağışı nedeniyle köy okullarının tatili edilip edilmeyeceğini valilikler, İl mili eğitim müdürlüğü, il hıfzıssıhha kurulunca alınabilmekte. Şuana kadar kar nedeniyle tatil edilen köy okulu Zonguldak genelinde oldu.