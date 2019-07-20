Kovulduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya'dan ilginç tweet!
Fox TV'den kovulduğu öne sürülen İsmail Küçükkaya, iddialara cevap vermezken ilginç bir tweet attı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:05
yeniakit.com.tr
CHP yandaşlığıyla bilinen haber spikeriİsmail Küçükkaya'nın Fox TV'den kovulduğu ortaya atılmıştı.
İsmail Küçükkaya konuyla ilgili bir açıklama yapmazken ilginç bir tweet attı. Küçükkaya Twitter hesabından "Arkadaşlar; gerçi tatildeyim ama tatilde de küçük zihin jimnastiğinin büyük faydası vardır. Eylülde başlayacağımız 7. sezon için fikir, öneri ve/veya yorum yapmak isterseniz sevinirim. Bir sabah haber kuşağından ne ister, ne beklersiniz?" paylaşımını yaptı.
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