Kovulduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya'dan ilginç tweet!

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CHP yandaşlığıyla bilinen haber spikeriİsmail Küçükkaya'nın Fox TV'den kovulduğu ortaya atılmıştı.

İsmail Küçükkaya konuyla ilgili bir açıklama yapmazken ilginç bir tweet attı. Küçükkaya Twitter hesabından "Arkadaşlar; gerçi tatildeyim ama tatilde de küçük zihin jimnastiğinin büyük faydası vardır. Eylülde başlayacağımız 7. sezon için fikir, öneri ve/veya yorum yapmak isterseniz sevinirim. Bir sabah haber kuşağından ne ister, ne beklersiniz?" paylaşımını yaptı.