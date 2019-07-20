0553 313 94 23

Kovulduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya'dan ilginç tweet!

Fox TV'den kovulduğu öne sürülen İsmail Küçükkaya, iddialara cevap vermezken ilginç bir tweet attı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:05
Kovulduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya'dan ilginç tweet!

 yeniakit.com.tr 

CHP yandaşlığıyla bilinen haber spikeriİsmail Küçükkaya'nın Fox TV'den kovulduğu ortaya atılmıştı. 

İsmail Küçükkaya konuyla ilgili bir açıklama yapmazken ilginç bir tweet attı. Küçükkaya Twitter hesabından "Arkadaşlar; gerçi tatildeyim ama tatilde de küçük zihin jimnastiğinin büyük faydası vardır. Eylülde başlayacağımız 7. sezon için fikir, öneri ve/veya yorum yapmak isterseniz sevinirim. Bir sabah haber kuşağından ne ister, ne beklersiniz?" paylaşımını yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:05
  1. İsmail Küçükkaya
  2. Fox TV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet
    1. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet
    2. Arkadaşları ile girdiği denizde..
    3. AB ve Avrupa ülkelerinden İran'a..
    4. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    5. Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    6. Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı
    7. GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde..
    8. Siirt’te müşterilerin üzerine cam..
    9. Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekber..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayaz ve..
    12. Kovulduğu iddia edilen İsmail..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şehit..
    14. İran: ”İngiliz savaş gemisi..
    15. Kerküklü Araplardan IKBY'ye..
    16. Nevşehir’deki cinsel istismar olayına..
    17. Klima patladı, ortalık savaş alanına..
    18. Futbol: Hazırlık maçı
    19. Yeni hastane önüne bas-geç trafik..
    20. ASEAN ile Türkiye arasında 5 yıllık..
    21. Akit yazdı, bir mazlumun hayatı..
    22. Bingöl’de 4 terörist etkisiz hale..
    23. Erbil saldırısının ikinci faili..
    24. Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale..
    25. “Nemrut Yayla Şenlikleri" iptal edildi
    26. Arapgir standına yoğun ilgi
    27. İç güvenlik operasyonları kapsamında,..
    28. Bergama’da fabrikada kazan patladı
    29. Yangın ormanlık alana sıçramadan..
    30. Bingöl'ün Karacehennem Ormanları..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti