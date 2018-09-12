Kovuldu mu? Nihat Doğan isyan etti!

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında yer alan Nihat Doğan'ın işine son verildiği iddia edildi.



Türkücü Nihat Doğan, 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla önceki gün gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Buket Aydın'la Kanal D Haber'in dün ortaya çıkardığı bu haberin ardından özellikle sosyal medyada Doğan'a büyük tepki gösterilmişti.

Bu gelişmelerin ardından kanal yönetimi Doğan'ın "Söylemezsem Olmaz" programındaki görevine son verildiği iddia edildi. Medyanın ulaştığı Nihat Doğan ise "Bana tebliğ edilen bir karar yok" dedi.

NİHAT DOĞAN'IN BEYAZ TV'DEKİ AÇIKLAMALARI

Nihat Doğan bugün Beyaz TV'deki programda 'linç edildiğini' iddia ederek Kanal D'nin yayınladığı gözaltı haberinin medyada yer almasını eleştirdi. Nihat Doğan Beyaz TV kanalında haberini yapanları da vatan haini ilan edip şunları söyledi:

-Maşallah bakıyorum da dünden beri sosyal medyada vatan hainleri, enteresan bir hainler ittifakı hemen saldırmaya başlamışlar. Kendi cezaevine girmiş, halkı kurşunlamış vatan hainlerine dahi masumiyet karinesi arayan gayri milli medya ve sosyal medyadaki kırıntıları, bir haber üzerinden hemen büyük bir linç kampanyasına dönüştürdüler işi. Bizi bilen bilir bilmeyen kendi gibi bilir. Gözaltı durumu yok. Konu zaten yargıya aksetmiş durumda. Bu nedenle çok fazla da konuşamıyoruz.

- Milli bir adam istemezler. Özellikle Türkiye'nin bölünmesi noktasında, verilen yoğun saldırı hem içeriden hem dışarıdan devam eder ve gün geçtikçe artarken bizim de özellikle toplumun refleksini dinamikleme noktasında çok önemli direniş hatlarından biri olduğumuzu herkes biliyor.

'NİHAT DOĞAN BİR MİSYONDUR'

Gerek 15 Temmuz'da gerek 17-25 Aralık olaylarında demokrasinin ve milletin yanında durduğumuz için ve milleti de tetiklediğimiz için Nihat Doğan çok önemli bir simgedir. Yıllardır Nihat Doğan'a saldırılmasını en önemli nedenlerinden birisi de budur. Nihat Doğan'ı yok edersek diğer direniş hatlarını yok etmek kolaydır.



- Ben burada Allah'ın garip bir kuluyum. Kendime faydam yok. Ama Nihat Doğan bir misyondur. Nihat Doğan Anadolu'nun misyonudur. Misak-ı Milli sınırlarından Edirne'den Hakkari'ye kadar bu toplumun simgesidir.

- Dün akşam biz Bircan'la birlikteydik. Ece'yle telefonda konuştuk. Dostlarımızla yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Ben yayındayken sosyal medyadaki siteler başlamışlar Nihat Doğan serbest bırakıldı diye.

GÖZALTI OLMADI

Gözaltı filan gerçekleşmedi. Sadece ifademe başvurdular. Hiç bir sanatçı yoktur ki şu Siyonist düzenin hakim olduğu bu egemenlere karşı Siyonizme laf söylesin. Ben hiç bir amelime güvenmiyorum. Zira Allah'ın düşmanlığına düşmanlığım var. Ben de bu millet aşkı olduğu onlarda da bu kin olduğu müddetçe bizim zaten uzlaşmamız mümkün değildir.