  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kovid’den ölen en genç doktorun adı yaşatılacak
Gündem

Kovid’den ölen en genç doktorun adı yaşatılacak

Salgına yakalanarak, 45 gün boyunca yaşam mücadelesi veren ve daha sonra Eylül ayında hayatını kaybeden Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Doktor Merve Mercan’ın adı Afrika’da Çad’ın başkenti Encemine’de yaşatılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:49:00 -
Kovid’den ölen en genç doktorun adı yaşatılacak

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Koronavirüs salgınına yakalanarak, 45 gün boyunca yaşam mücadelesi veren ve daha sonra Eylül ayında hayatını kaybeden Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Doktor Merve Mercan’ın adı Afrika’da Çad’ın başkenti Encemine’de yaşatılacak.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç İntörn Doktor Merve Mercan’ın adını Afrika Çad’da yapımına başladıkları okula vereceklerini ifade eden İnşirah Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Davut Aslan, “İnşirah Derneği Yönetim Kurulu olarak okulun adını başta koronadan vefat edenlere ve tüm sağlık çalışanlarımıza ithafen ömrünün baharında intern doktor iken koronaya yakalanan ve vefat eden Merve Mercan’ın adını okula vermeyi uygun gördük” şeklinde konuştu.

“Merve’nin babası çok memnun kaldı”

Merve Mercan’ın babası Hulusi Mercan’ın kızının isminin okula verilmesinden çok memnun kaldığını belirten Aslan, “Merve’nin vefat haberini TV’den  izleyince çok üzüldüm. Kendimi önce onun yerine koydum, sonra annesinin, babasının, kardeşlerinin yerine. Derin derin düşündüm. Gençti, güzel bir işi vardı ve hayalleri. Önce bu ismi vermek için ailesinden izin almaya çalıştık ama annesine ve babasına ulaşamadık. Sonra bir gün Merve Mercan’ın babası Hulusi Mercan beni aradı. Kendini tanıttıktan sonra olayı sosyal medyadan öğrendiğini, çok duygulandığını ve çok memnun olduğunu söyledi. Daha sonra da bizler bu yola koyulduk” ifadelerini kullandı. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf İntern öğrencisi Merve Mercan, 10 Eylül’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Mercan, vefatından 45 gün önce koronavirüse yakalanmıştı. Hastaneye yatışından yaklaşık 5 gün sonra kendisinde immün yetmezlik olduğu tespit edilmiş, yaklaşık 40 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.  


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama
Dünya

Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama

Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Seyyale ile görüşen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Berlin Konferansı sonuçlarına bağlı..
81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler
Siyaset

81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler

İYİ Parti'de 81 il başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçe verdi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin ..
Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti
Dünya

Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya boykot açıklaması sonrası Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Avr..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay