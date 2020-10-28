Kovid’den ölen en genç doktorun adı yaşatılacak

Hasan Eğrigöz Ankara

Koronavirüs salgınına yakalanarak, 45 gün boyunca yaşam mücadelesi veren ve daha sonra Eylül ayında hayatını kaybeden Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Doktor Merve Mercan’ın adı Afrika’da Çad’ın başkenti Encemine’de yaşatılacak.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç İntörn Doktor Merve Mercan’ın adını Afrika Çad’da yapımına başladıkları okula vereceklerini ifade eden İnşirah Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Davut Aslan, “İnşirah Derneği Yönetim Kurulu olarak okulun adını başta koronadan vefat edenlere ve tüm sağlık çalışanlarımıza ithafen ömrünün baharında intern doktor iken koronaya yakalanan ve vefat eden Merve Mercan’ın adını okula vermeyi uygun gördük” şeklinde konuştu.

“Merve’nin babası çok memnun kaldı”

Merve Mercan’ın babası Hulusi Mercan’ın kızının isminin okula verilmesinden çok memnun kaldığını belirten Aslan, “Merve’nin vefat haberini TV’den izleyince çok üzüldüm. Kendimi önce onun yerine koydum, sonra annesinin, babasının, kardeşlerinin yerine. Derin derin düşündüm. Gençti, güzel bir işi vardı ve hayalleri. Önce bu ismi vermek için ailesinden izin almaya çalıştık ama annesine ve babasına ulaşamadık. Sonra bir gün Merve Mercan’ın babası Hulusi Mercan beni aradı. Kendini tanıttıktan sonra olayı sosyal medyadan öğrendiğini, çok duygulandığını ve çok memnun olduğunu söyledi. Daha sonra da bizler bu yola koyulduk” ifadelerini kullandı. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf İntern öğrencisi Merve Mercan, 10 Eylül’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Mercan, vefatından 45 gün önce koronavirüse yakalanmıştı. Hastaneye yatışından yaklaşık 5 gün sonra kendisinde immün yetmezlik olduğu tespit edilmiş, yaklaşık 40 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.