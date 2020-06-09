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Ekonomi

Kovid-19'un telekom sektörüne etkileri ele alınacak

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:23:12 -
Kovid-19'un telekom sektörüne etkileri ele alınacak

ANKARA (AA) - Türksat’ın iletişim desteği vereceği 5. Dijital Gündem etkinliği “Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri” ana temasıyla gerçekleştirilecek.

Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde her hafta gerçekleştirilen video konferanslarla dijital dünyanın nabzını tutan Dijital Gündem etkinliğinin beşincisi 11 Haziran'da yapılacak.

"Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri” ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, salgın döneminde telekom operatörlerince uygulanan önlemler, salgının kullanıcı alışkanları başta olmak üzere telekomünikasyon sektörüne ve şirketlerin dijital dönüşüm sürecine etkileri ve operatörlerin regülasyon kurumlarından beklentileri ele alınacak.

Türksat'ın tanıtım ve YouTube kanallarından canlı yayınlanacak etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ile Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone üst yöneticilerinin katılımı bekleniyor.

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