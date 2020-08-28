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Aktüel Kovid-19'u yenen yoğun bakım uzmanından "hastalığı hafife almayın" uyarısı
Aktüel

Kovid-19'u yenen yoğun bakım uzmanından "hastalığı hafife almayın" uyarısı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde görevli Dr. Volkan Yarar: - "41 yaşındayım, kötü alışkanlığım yok, sigara içmiyorum. Buna rağmen hastalığı en kötü şekilde geçirdim"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:48:20 -
Kovid-19'u yenen yoğun bakım uzmanından "hastalığı hafife almayın" uyarısı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisi 3 ay önce tamamlanan Dr. Volkan Yarar, bu hastalığın hafife alınmaması gerektiğini bildirdi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görevli Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yarar, Balıkesir Tabip Odasında katıldığı pandemi kurulu toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a nisan ayında yakalandığını bildirdi.

Yaklaşık 3 hafta yoğun bakımda kaldığını belirten Yarar, "Tedavi sürecimin 2 haftası solunum cihazına bağlı entübe olarak geçti. Olabilecek en kötü organ yetmezlikleri gelişti." dedi.

Yarar, tedavisinin ardından 3 ay geçmesine rağmen ağır işlerde çabuk yorulma, hareket ve nefes darlığı gibi şikayetlerinin devam ettiğini anlattı.

Henüz hastalığı yüzde 100 atlatamadığını vurgulayan Yarar, "Kontrollerimde akciğerim filmlerim eski haline hala dönmüş değil. 41 yaşındayım, kötü alışkanlığım yok, sigara içmiyorum. Buna rağmen hastalığı en kötü şekilde geçirdim." diye konuştu.

- "Bize bir şey olmaz demeyin"

Dr. Volkan Yarar, özellikle gençlere seslenerek, "Bize bir şey olmaz" düşüncesiyle tedbirlere uymamanın kötü sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle riayet edilmesinin önemine işaret ederek, Yarar, şu bilgileri verdi:

"Bu hastalık çok hafife alınıyor. Toplumumuzun yüzde 50'si maalesef tedbirlere uymuyor ve ciddi bir hastalık olarak görmüyor. Hastalık o kadar yıpratıcı ki hastalığa kapıldığınız andan itibaren tek kişilik odada izole ediliyorsunuz, yalnız kalıyorsunuz. Orada yaşadığınız ilk duygu yalnızlık, ölüm korkusu. Ailenize ne olacak, acaba hastalık onlara bulaştı mı? İlerleyen süreçte nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve gittikçe bilinç kaybı ve yoğum bakım süreci olarak ilerliyor maalesef. Yoğun bakımda da solunum cihazına yoğun bakım uzmanı olarak, olabilecek her şeyi bilmem olumsuz bir süreç yaşamama sebep oldu."

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