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Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:21:18 -
Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 4 bin 978 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (365 bin 747), İspanya (196 bin 958), Almanya (156 bin 900), İtalya (132 bin 282), Türkiye (113 bin 987), Brezilya (106 bin 794), İran (98 bin 808), Rusya (85 bin 392) Çin (78 bin 244) ve Fransa (63 bin 354) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 51 bin 800'e ulaşırken, virüs nedeniyle 327 bin 748 kişi hayatını kaybetti.

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