Kovid-19'a rağmen yılın 9 ayında ABD ve Rusya'ya ihracat arttı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Türkiye'nin ABD'ye ve Rusya Federasyonu'na ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yılın 9 ayında arttı.

Kovid -19'un olumsuz etkilerinden dolayı ocak - eylül döneminde birçok ülkeye dış satımda gerilemeler görülse de Türkiye'nin bu dönemde dünyanın önde gelen ekonomilerinden ABD ve Rusya Federasyonu'na ihracatı hız kesmedi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin geçen yılın ocak - eylül döneminde 5 milyar 826 milyon 797 bin dolar olan ABD'ye ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 artarak 6 milyar 138 milyon 749 bin dolara yükseldi.

Rusya Federasyonu'na bu dönemde gerçekleşen dış satım da yüzde 2,6 artışla 2 milyar 710 milyon 72 bin dolardan 2 milyar 780 milyon 11 bin dolara ulaştı.

Sektörler bazında ülkelerin dış satımlarına bakıldığında yılın 9 ayında ABD'ye en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi bu dönemde ABD'ye 636 milyon 733 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Bu ülkeye otomotiv endüstrisinin ardından halı sektörü 621 milyon 467 bin dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 595 milyon 526 bin dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 585 milyon 529 bin dolarlık, savunma ve havacılık sanayii 531 milyon 107 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yılın 9 ayında ABD'ye en fazla ihracat artışı yüzde 216,2'yle yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşti. Yaş sebze ve meyveyi yüzde 161,7'yle gemi ve yat, yüzde 58,5'le mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 44,4'le mücevher, yüzde 43,5'le çelik sektörleri izledi.

Ülkeye yaş meyve ve sebze sektörü 3 milyon 955 bin dolarlık, gemi ve yat sektörü 20 milyon 624 bin dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri 163 milyon 824 bin dolarlık, mücevher sektörü 350 milyon 692 bin dolarlık, çelik sektörü 301 milyon 252 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.





-Rusya Federasyonu'nda öne çıkan sektör yaş meyve ve sebze oldu





Rusya Federasyonu'na ise bu dönemde en fazla ihracatı 543 milyon 990 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü 334 milyon 989 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 312 milyon 102 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 267 milyon 89 bin dolar makine ve aksamları, 203 milyon 929 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri takip etti.

Ocak - eylül döneminde Rusya'ya en fazla ihracat artışı yüzde 176,4 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Bu sektörün ardından ülkeye dış satımda meyve ve sebze mamulleri yüzde 51,2, fındık ve mamulleri yüzde 48,6, savunma ve havacılık sanayii yüzde 42,3, yaş meyve ve sebze yüzde 31,9 artış kaydetti.

İl bazında bakıldığında ise ABD ve Rusya'ya en fazla dış satım İstanbullu ihracatçılar tarafından gerçekleşti.

İstanbul, yılın 9 ayında ABD'ye 2 milyar 184 milyon 138 bin dolar, Rusya'ya ise 1 milyar 100 milyon 33 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, ocak -eylül döneminde sektörlerin ABD ve Rusya'ya gerçekleştirdiği ihracat rakamları ve değişimleri şöyle:

1 OCAK - 30 EYLÜL SEKTÖR ÜLKE 2019 (bin dolar) 2020(bin dolar) Değişim (yüzde) Otomotiv Endüstrisi ABD 803.585,01 636.733,54 -20,76% Halı ABD 453.122,34 621.467,70 37,15% Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ABD 540.987,66 595.526,53 10,08% Hazırgiyim ve Konfeksiyon ABD 487.823,38 585.529,74 20,03% Savunma ve Havacılık Sanayii ABD 595.116,58 531.107,87 -10,76% Mücevher ABD 242.806,37 350.692,49 44,43% Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ABD 329.186,90 340.039,18 3,30% Çelik ABD 209.949,49 301.252,96 43,49% Demir ve Demir Dışı Metaller ABD 306.848,77 287.042,31 -6,45% Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ABD 229.307,66 276.186,81 20,44% Makine ve Aksamları ABD 343.660,91 271.989,36 -20,86% Madencilik Ürünleri ABD 273.319,33 271.612,32 -0,62% Tekstil ve Hammaddeleri ABD 246.459,11 236.513,43 -4,04% Elektrik Elektronik ABD 188.969,87 181.803,04 -3,79% Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri ABD 103.378,90 163.824,21 58,47% Meyve Sebze Mamulleri ABD 141.446,86 145.653,58 2,97% İklimlendirme Sanayii ABD 83.081,25 70.685,54 -14,92% Kuru Meyve ve Mamulleri ABD 53.406,99 60.413,40 13,12% Tütün ABD 46.273,54 59.806,25 29,25% Zeytin ve Zeytinyağı ABD 41.494,56 33.293,50 -19,76% Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ABD 33.979,07 31.409,13 -7,56% Fındık ve Mamulleri ABD 24.852,73 30.301,84 21,93% Deri ve Deri Mamulleri ABD 35.766,35 28.453,31 -20,45% Gemi ve Yat ABD 7.880,43 20.624,11 161,71% Yaş Meyve ve Sebze ABD 1.250,82 3.955,23 216,21% Diğer Sanayi Ürünleri ABD 1.501,36 1.633,62 8,81% Süs Bitkileri ve Mam. ABD 1.341,59 1.198,50 -10,67% TOPLAM 5.826.797,85 6.138.749,49 5,4



