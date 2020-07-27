Kovid-19 vakalarındaki artış İspanyol turizmini vuruyor

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemlerde görülen vaka artışları, ülke ekonomisinin itici gücü turizm sektörünü vurmaya başladı.

İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda, Norveç gibi bazı ülkelerin, Kovid-19'daki yeni vaka artışlarından dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeyi tavsiye etmeleri veya bu ülkeden gelenleri 14 gün karantinada bekletme gibi ek kararlar almaları toparlanmaya çalışan İspanyol turizmine yeni bir darbe vurdu.

İspanya'daki turizm sektörü çalışanlarının derneği Exceltur, Kovid-19'daki vaka artışları nedeniyle bazı ülkelerin aldığı kararların İspanyol turizmine etkisinin çok ağır olacağı uyarısında bulundu.

Exceltur Başkan Yardımcısı Jose Luis Zoreda, turizm sektöründe bir yıl öncesinin rakamlarına göre ağustos ve eylül aylarında 8,7 milyar avroluk kayıp olabileceğini belirtti.

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Zoreda, özellikle Balear Adaları, Kanarya Adaları ve Valensiya bölgelerinde yeni vaka artışlarının çok düşük olduğuna dikkati çekerek İspanyol hükümetinden harekete geçmesini ve turizmde ülke çıkarlarını korumasını istedi.

Diğer yandan İngiltere hükümetinin, vatandaşlarına İspanya'ya gitmemelerini tavsiye etmesi, İspanya'dan gelenleri 14 gün karantinada bekletmesi ve Alman tur operatörü şirketi TUI'nin Balear ve Kanarya Adaları dahil edilmeden İspanya ile İngiltere arasındaki uçak seferlerini 9 Ağustos'a kadar askıya alma kararı tartışmalara neden oldu.

Balear ve Kanarya'nın yanı sıra Endülüs ve Valensiya özerk yönetimleri de İngiliz hükümetine çağrıda bulunarak karantina kararının kendi bölgeleri için kaldırılmasını istedi.

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, karantina kararının sadece adalar değil tüm ülke genelinde kaldırılması için İngiltere hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

- Katalonya'daki durum

Bu arada yeni vakaların yoğunlaştığı bölgelerden olan Katalonya'da özerk hükümet başkanı Quim Torra, Kovid-19'da "kritik bir dönemde" olduklarını ifade ederek mart ayındaki verilere geri dönülmemesi için Katalanlara salgına karşı getirilen kurallara uyma çağrısı yaptı.

Torra, "Masamda yine 7 bin ölü listesini görmek istemiyorum. Bunu önlemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Eğer birlikte hareket etmezsek geriye dönüş olur. Yazın en önemli 10 günüyle karşı karşıyayız." dedi.

Katalonya özerk yönetimi, bölgesinde son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişinin öldüğünü ve 724 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Katalonya, artan yeni vakalardan dolayı disko tarzı eğlence merkezlerini kapatma kararı almıştı.



