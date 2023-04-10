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Dünya Kovid-19 vakaları arttı! Maske zorunluluğu getirdiler
Dünya

Kovid-19 vakaları arttı! Maske zorunluluğu getirdiler

Yeniakit Publisher
2023-04-10 08:38:00 -
Kovid-19 vakaları arttı! Maske zorunluluğu getirdiler

Hindistan'da Kovid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine bazı eyaletlerde halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 8 eyalette Kovid-19 vakasında artış yaşanmasının ardından Haryana ve Kerela eyaletleri dahil bazı bölgelerde maske zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Hint epidemiyolog Dr. Lalit Kant, ülkedeki vaka artışının yeni ortaya çıkan XBB.1.16 varyantı ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Ülkede söz konusu varyantın görülme oranının şubatta yüzde 21,6 iken martta yüzde 35,8’e yükseldiği ancak hastaneye yatış veya ölüm oranlarında benzer bir artış olmadığı belirtildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 357 yeni vaka görüldüğünü ve aktif vaka sayısının 32 bin 814 olduğunu bildirdi.

Ülkede, 30 Mart’ta, 3 bin 16 vakayla yaklaşık 6 ayın en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.
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