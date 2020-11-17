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Spor Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaraylı futbolcu Babel, ülkesi Hollanda'da kalacak
Spor

Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaraylı futbolcu Babel, ülkesi Hollanda'da kalacak

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:57:16 -
Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaraylı futbolcu Babel, ülkesi Hollanda'da kalacak

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Babel'in, Polonya kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda'da kalacağı belirtildi.

Hollanda'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması için Polonya'ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği ifade edildi.

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