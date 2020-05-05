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Aktüel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 19:59:32 -
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Isparta'da bir köy karantinaya alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyü karantinaya alındı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kararın ilçe Hıfzıssıhha kurulunca alındığı belirtildi.

Toplum sağlığını korumak amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinada olacağı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

1 Mayıs'ta ilçeye bağlı Belence köyü de Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.


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