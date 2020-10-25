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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:40:17 -
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bulguları stabil olmakla birlikte durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

- 49 gündür yoğun bakımda

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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