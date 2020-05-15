Kovid-19 salgını sırasında 12 bin düzensiz göçmen Etiyopya'ya geri döndü
ADDİS ABABA (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yeni tip koronavirüs salgını sırasında 12 bin Etiyopyalı düzensiz göçmenin ülkesine geri döndüğünü bildirdi.
IOM Etiyopya Yetkilisi Alemayehu Seifeselassie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye dönen düzensiz göçmenlerin çoğunun Sudan, Suudi Arabistan, Cibuti ve Kenya'dan geldiğini söyledi.
"Nisandan bu yana dönen Etiyopyalıların sayısı 12 binin üzerinde." diyen Seifeselassie, gelecek haftalarda bu rakamın artmasını beklediklerini dile getirdi.
Etiyopya hükümeti, Suudi Arabistan'a sınır dışı etmeyi durdurma çağrısı yapmıştı.