Kovid-19 salgını nedeniyle 7 ay İran'da kalan Hollandalı gezgin aile Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hollanda'dan karavanla çıktıkları dünya turu kapsamında 5 ülkeyi gezdikten sonra gittikleri İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 ay kalan 4 kişilik gezgin aile, izin alarak Türkiye'ye geldi.

Hollanda'da yaşayan tır şoförü Thorvald Sistermanns, eşi ve iki çocuğuyla tam donanımlı karavanlarıyla bir buçuk yıl önce dünya turuna başladı.

Bu sürede çeşitli ülkeleri gezen ve geçen senenin sonunda Türkiye'ye gelen Holandalı aile, 3 ay boyunca birçok şehri gezdikten sonra İran'a geçti.

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 nedeniyle 7 ay İran'da kalan aile, geçen hafta izin alarak devam ettikleri tur kapsamında Hakkari'ye geldi.

Kenti gezen ve yeni yapılan seyir tepesinde vakit geçiren aile, bölgenin coğrafyasına hayran kaldıklarını belirtti.

Thorvald Sistermanns, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin coğrafyasının güzel olduğunu ve kenti beğendiklerini söyledi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır seyahat ettiklerini belirten Sistermanns, şöyle konuştu:

"Turumuza Hollanda'dan başladık. Fas'a, İspanya'ya İtalya'ya, Arnavutluğa, Yunanistan'a gittik. Ardından 3 ay Türkiye'de kaldık, sonra da İran'a gittik. İran'da koronavirüsten dolayı 7 ay kaldık. Türkiye'de kaldığımız sürede Bursa, Fethiye, Marmaris, Antalya ve Konya'yı gezdik." dedi.

Türkiye'ye gelmek için geçen hafta izin aldıklarını anlatan Sistermanns, "Daha sonra Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Van'a geçip oradan da Hakkari'ye geldik. Türkiye çok güzel bir yer. İnsanlar dost canlısı. Burada çok misafirperver ve iyi insanlarla tanıştım. Güzel yemek yapıyorlar. Dağları da çok güzel." ifadelerini kullandı.