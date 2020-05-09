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Aktüel

Kovid-19 salgını döneminde kadınların fedakarlıklarına övgü

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Hava Rendeci: - "Dünyanın yaşadığı bu zor sürecin hiç şüphe yok ki kahramanları yine kadınlarımız olmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:00:05 -
Kovid-19 salgını döneminde kadınların fedakarlıklarına övgü

SAMSUN (AA) - Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Hava Rendeci, "Dünyanın yaşadığı bu zor sürecin hiç şüphe yok ki kahramanları yine kadınlarımız olmuştur." dedi.

Rendeci, Anneler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın zor zamanlardan geçtiği bir dönemin yaşandığını, bu zor zamanlarda en büyük sorumluluğun yine annelere verildiğini söyledi.

Anne fedakarlığının her şeyin üstünde olduğunu vurgulayan Rendeci, "Dünyanın yaşadığı bu zor sürecin hiç şüphe yok ki kahramanları yine kadınlarımız olmuştur. Evde kaldığımız bu zor zamanlarda hem evlatlarına hem de dünyaya destek olan kadınlarımızın bu fedakarlığını ne şiirler anlatabilir ne de türküler. Özellikle sağlık çalışanı annelerimizin çocuklarına bulaşmasın diye günlerdir evlerinden uzak durmaları ise bu insanlara saygı duymamız gerektiğini en iyi şekilde özetlemektedir." ifadelerini kullandı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi nedeniyle milyonlarca insanın evinde izole olduğuna işaret eden Rendeci, şunları kaydetti:

"Şiddet gören annelerimizin bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Evde kalınan şu günlerde her türlü fedakarlığı yapan kadınlarımıza yönelik şiddet kabul edilemez. Hastanelerde çalışan kadın çalışanlarımızın çoğu aylardır çocuğunu göremiyor. Ailelerinden uzak şekilde hizmet veriyor. Bu fedakarlık asla unutulmayacaktır. Onların gösterdiği özverinin tarih kitaplarında yerini alacağından şüphemiz yok. Bu vesile ile elinde emek, yüreğinde merhamet, ruhunda evlat ve aile sevgisi olan ve her zaman fedakar olan tüm annelerimizin gününü tebrik ediyorum."

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