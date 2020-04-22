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Aktüel

Kovid-19 nedeniyle vefat eden Dr. Kalaycı'nın ismi görev yaptığı aile sağlığı merkezine verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Birkaç gün öncesine dek bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı'yı Kovid-19 sebebiyle kaybedene dek"

2020-04-22 16:30:41 -
Kovid-19 nedeniyle vefat eden Dr. Kalaycı'nın ismi görev yaptığı aile sağlığı merkezine verildi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Yavuz Kalaycı'nın ismi, görev yaptığı aile sağlığı merkezine verildi.

Koca, Twitter hesabından, Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Kalaycı'nın yaşamını yitirmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Dr. Kalaycı'nın görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi'nin yeni isminin yazdığı tabelanın fotoğrafının yer aldığı mesajında, şunladı kaydetti:

"Birkaç gün öncesine dek bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı'yı Kovid-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan çok sevilir, tıpkı Dr. Yavuz gibi."

Kalaycı'nın görev yaptığı kurumun ismi, "Sağlık Bakanlığı İstanbul Eyüpsultan Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi" oldu.

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