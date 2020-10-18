Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1033 kişi öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1033 kişi hayatını kaybetti.



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1033 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 114 bin 31'e yükseldi.



Ülkede son 24 saatte 61 bin 870 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 494 bin 551'e çıktı. Şimdiye kadar virüse yakalanan 6 milyon 597 bin 209 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

