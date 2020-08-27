  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 engeline takılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu yeniden başladı
Aktüel

Kovid-19 engeline takılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu yeniden başladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi - Pedersen: - "BM öncülüğündeki Suriye barış süreci için kilit uluslararası oyunculardan güçlü bir destek sinyali aldım"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:13:52 -
Kovid-19 engeline takılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu yeniden başladı

CENEVRE (AA) - Şam'dan gelen heyette yer alan 4 delegede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle askıya alınan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu yeniden başladı.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15'er kişi olmak üzere toplamda 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyelerinin toplantısı, 3 gün aradan sonra Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yeniden başladı.

TSİ 15.00'te başlayan toplantılarda, 24 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'de yapılan testlerde Kovid-19 taşıdığı tespit edilen 4 kişi ise yer almadı.

Toplantılara başkanlık eden BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, soru almadığı ve kısa tuttuğu basın toplantısında, "Açıkça görüldüğü üzere güvenlik başlıca ve en öncelikli konu olmuştur. Bu yüzden işi hiç şansa bırakmadık ve Anayasa Komitesi'ndeki küçük grubun (yazım ekibi) toplantılarını pazartesi derhal askıya aldık." dedi.

Pedersen, delegelere yapılan ilave testler sonucu İsviçre sağlık makamlarının verdiği tavsiye doğrultusunda toplantıların yeniden başlamasına karar verdiklerini söyledi.

Sosyal mesafe ve maske takılması başta olmak üzere gerekli ihtiyati tedbirlere sıkı şekilde uyulacağını vurgulayan Pedersen, "Sürecin bu aşamasında, BM Cenevre Ofisi'nde sadece testleri negatif çıkan üyelerle yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Pedersen, üçüncü tur görüşmeleri için Cenevre'ye temsilciler gönderen Türkiye, Rusya, İran ve ABD gibi ülkelere atıfta bulunarak, "Ayrıca, BM öncülüğündeki Suriye barış süreci için kilit uluslararası oyunculardan güçlü bir destek sinyali aldım." ifadesini kullandı.

Özel Temsilci Pedersen, görüşmelerin 29 Ağustos Cumartesi gününe kadar süreceğini sözlerine ekledi.

- Bakan Yardımcısı Önal Pedersen ile görüştü

Öte yandan, Suriye Anayasa Komitesi üçüncü turu görüşmeleri için Cenevre'ye gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede siyasi sürecin canlandırılması ve bu çerçevede Anayasa Komitesi çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi gerekliliği hususunda mutabık kalındı.

Bakan Yardımcısı Önal ayrıca, Türkiye'nin BM'nin çabalarına desteğini yineledi.









Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor...
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı
Dünya

Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Doğu Akdeniz'deki gerginlik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ya..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı