"Kovan" 25 Eylül'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Eylem Kaftan'ın yönettiği ilk sinema filmi olan "Kovan", 25 Eylül'de vizyona girecek.

Yapımcılığını Canol Balkaya ile Eylem Kaftan'ın birlikte üstlendiği filmde başrol oyuncusu Meryem Uzerli'ye Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu eşlik ediyor.

Türkiye'de tür çeşitliliğinin en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Artvin'in Borçka'ya bağlı Macahel (Camili) köyünde çekilen "Kovan", zamanın ruhunu yakalayan, insanı doğayla kurduğu ilişkiye dair farkındalığa çağıran bir doğa ve çevre filmi olarak nitelendiriliyor.

"Kovan" filminin gişe gelirlerinin bir kısmı, Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap iyilik hareketine aktarılacak.

Mustafa Karadeniz ve Asiye Kefeli'nin ortak yapımcı, Serdar Ünlütürk'ün görüntü yönetmeni, Emel Atkaya'nın cast direktörü olarak ekibinde yer aldığı filmin kurgusu ise Erkan Erdem, özgün müzikleri ise Emir Ersoy'a ait.

Çeşitli uluslararası festivallerden ödül alan, Ankara Uluslararası Film Festivalinde ana yarışmada yarışacak olan "Kovan", vizyona girdikten sonra da uluslararası festivallerde yolculuğuna devam edecek.

TRT ortak yapımı "Kovan" filmi İspanya, İsviçre, Almanya, ABD ve Bangladeş'in de arasında bulunduğu ülkelerin uluslararası festivallerinde ülke prömiyerleri yapacak.

"Kovan" filmi, Almanya'da yaşayan Ayşe'nin annesinin hastalık haberini almasıyla memleketi Artvin'e geri dönerek geride bıraktığı hayatın ağırlığıyla yüzleşmesini ve kendisini keşfetme yolculuğunu anlatıyor.

