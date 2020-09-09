  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Kovan" 25 Eylül'de vizyona girecek
Aktüel

"Kovan" 25 Eylül'de vizyona girecek

Artvin'in bir köyünde çekilen, uluslararası festivallerden ödülle dönen, Eylem Kaftan'ın yönettiği "Kovan" filmi sinemaseverlerle buluşuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:56:04 -
"Kovan" 25 Eylül'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Eylem Kaftan'ın yönettiği ilk sinema filmi olan "Kovan", 25 Eylül'de vizyona girecek.

Yapımcılığını Canol Balkaya ile Eylem Kaftan'ın birlikte üstlendiği filmde başrol oyuncusu Meryem Uzerli'ye Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu eşlik ediyor.

Türkiye'de tür çeşitliliğinin en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Artvin'in Borçka'ya bağlı Macahel (Camili) köyünde çekilen "Kovan", zamanın ruhunu yakalayan, insanı doğayla kurduğu ilişkiye dair farkındalığa çağıran bir doğa ve çevre filmi olarak nitelendiriliyor.

"Kovan" filminin gişe gelirlerinin bir kısmı, Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap iyilik hareketine aktarılacak.

Mustafa Karadeniz ve Asiye Kefeli'nin ortak yapımcı, Serdar Ünlütürk'ün görüntü yönetmeni, Emel Atkaya'nın cast direktörü olarak ekibinde yer aldığı filmin kurgusu ise Erkan Erdem, özgün müzikleri ise Emir Ersoy'a ait.

Çeşitli uluslararası festivallerden ödül alan, Ankara Uluslararası Film Festivalinde ana yarışmada yarışacak olan "Kovan", vizyona girdikten sonra da uluslararası festivallerde yolculuğuna devam edecek.

TRT ortak yapımı "Kovan" filmi İspanya, İsviçre, Almanya, ABD ve Bangladeş'in de arasında bulunduğu ülkelerin uluslararası festivallerinde ülke prömiyerleri yapacak.

"Kovan" filmi, Almanya'da yaşayan Ayşe'nin annesinin hastalık haberini almasıyla memleketi Artvin'e geri dönerek geride bıraktığı hayatın ağırlığıyla yüzleşmesini ve kendisini keşfetme yolculuğunu anlatıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’ndan skandal ‘Fahrettin Koca’ açıklaması
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan skandal ‘Fahrettin Koca’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüse karşı dünya tarafında ayakta alkışlanan mücadelesini lek..
Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap
Gündem

Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı "Demokr..
Provokatör Nevşin Mengü'ün yeni adresi resmen belli oldu
Medya

Provokatör Nevşin Mengü'ün yeni adresi resmen belli oldu

CNN Türk’ten kovulduktan sonra medya platformlarında dikiş tutturamayan Nevşin Mengü, Olay TV'ye imzayı attı.
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı