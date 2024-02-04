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Dünya Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış! Yaptırımla boğuşan Rusya yaptı yapacağını
Dünya

Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış! Yaptırımla boğuşan Rusya yaptı yapacağını

Yeniakit Publisher
2024-02-04 15:08:00 -
Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış! Yaptırımla boğuşan Rusya yaptı yapacağını

Batı yaptırımları nedeniyle yerli üretime ağırlık veren Rusya'da Red Wings, modernize edilen Tu-214 ile ilk seferini gerçekleştirdi.

Rus havayolu şirketi Red Wings, modernize edilen Tu-214 yolcu uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Şirket, Tu-214'ü kullanarak Moskova Zhukovsky-Soçi hattında yaptığı seferin başarıyla tamamladı ve Soçi Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.

Red Wings'in, Tu-214 ile gerçekleştirdiği bu uçuş, Rusya'nın sivil havacılık sektöründeki stratejik dönüşümün bir adımı olarak lanse edildi.

Batı yaptırımları nedeniyle kendi teknolojilerini geliştirmeye odaklanan Rusya, bu kapsamda yerli üretim ve modernizasyon projelerine ağırlık veriyor.

Tu-214 uçağının modernizasyonu da bu çerçevede öne çıkan bir başarı olarak kaydediliyor.
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