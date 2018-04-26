Kötü kolesterol içerdiğini bilmediğiniz 6 ilginç yiyecek

Atardamarlarınızda biriken plak hiperkolesterolemi olarak bilinen bir hastalıktır. Bugün, etkilediği insanlar için büyük bir dert haline gelen hastalıklardan biridir. Bu yağ vücudunuz için belli bir miktara kadar gereklidir. Karaciğeriniz tarafından salgılanır. Ayrıca bazı yiyeceklerden de alırsınız. Bu yağ ayrıca safra asidinin üretiminde, kardiyavasküler fonksiyonlarınızda ve sağlığınız için gerekli olan diğer birtakım işlemlerde önemli bir rol oynar. Asıl problem aşırı miktarda bulunduğu zaman bazı dengesizliklere yol açmasıdır. Ayrıca atardamarlarınızda oluşan plak kalp damarlarıyla ilgili hastalıklara yakalanma riskinizi ciddi boyutta artırır. Bu yüzden, sağlık sorunlarını önlemek için bunların nasıl ortaya çıktığını bilmek önemlidir. Bununla birlikte LDL seviyenizi artıran yiyecekleri de bilmeniz gerekir.

KÖTÜ KOLESTEROL LDL) NEDİR?



“Kötü kolesterol” olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoproteinler (LDL) atardamarlarınızda biriken bir yağ çeşididir. Bu da aterom plağına sebep olur. Bu, kardiyovasküler sisteminiz için başlıca risk faktörlerinden biridir. Ortaya çıkma şekli sebebiyle de “sessiz katil” olarak anılan hastalıklardan biridir. Hiperkolesterolemisi olan bir kişiye yapılan ölçümde LDL kolesterolü 130 mg/dl seviyesinin üstünde çıkar. Bu aynı zamanda, “iyi kolesterol” (HDL) seviyesi erkekler için 35 mg/dl ve kadınlar için 40 mg/dl’nin altında ise önemli bir risk faktörüdür.

YÜKSEK KOLESTEROLÜN SEMPTOMLARI

HİPERKOLETEROLEMİ



Yüksek kolesterolün klinik semptomları her hasta için farklılıklar gösterir. Genel olarak, problem eğer başlangıç evresinde ise hasta için çok belirgin semptomları olmaz.



Hastalık ilerledikçe şunları yaşayabilirsiniz:

Ağırlık hissi ya da hazımsızlık

Yorgunluk

Kabızlık

Titreyerek hareket etme

Ağız kokusu

Kol ve bacaklarda enflamasyon

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Bulanık görüş

Göğüs ağrısı

KÖTÜ KOLESTEROL (LDL) DÜZEYİ YÜKSEK OLAN YİYECEKLER



Atardamarlarınızda kötü kolesterol (LDL) birikmesi söz konusu olduğunda çeşitli faktörler devreye girer. Ancak, çoğu vaka için bu durum bu yağın yüksek miktarda bulunduğu yiyeceklerin aşırı tüketimiyle ilgilidir.

Bu yüzden, hem önlemek hem de tedavi etmek için bu yiyecekleri düzenli beslenmenizden çıkarmak çok önemlidir. Bunların yerine sağlıklı alternatiflerini koymalısınız.

1. Tam yağlı süt ürünleri

Yağlı süt ürünleri yüksek miktarda doymuş yağ içerir ve bu yüzden kolesterol problemi olan hastalar tam yağlı süt ürünlerini beslenmelerinden çıkarmalıdır. İdeal olarak, bunların yerine “az yağlı” ya da “yağsız” ürünleri koymalısınız. Bunların içeriğindeki yağ önemli oranda azaltılmıştır.

Tam yağlı süt ürünlerine bazı örnekler:

Tam yağlı

Yarım yağlı

Yoğunlaştırılmış süt

Krema

Tereyağı ve margarin

2. Peynir

Peynirin besleyici içeriği ile birlikte kolesterol seviyesi de çeşidine göre farklılıklar gösterir. Bazı peynir çeşitlerindeki kolesterol az olabiliyorken diğerlerinde sağlığınızı riske atacak derecede yüksek miktarda bulunabilir. Daha fazla doymuş yağ ve kötü kolesterol (LDL) içeren çeşitleri kurutulmuş ve sürülebilen çeşitleridir.

3. Kırmızı et

Et, birçok insanın düzenli beslenmesinin bir parçasıdır. Ancak, kırmızı et kolesterol ve doymuş yağ içeriği en yüksek oranda olan yiyeceklerden biridir. Kırmızı eti aşırı miktarda yememelisiniz. Ayrıca yağsız kesim olanlarını tercih etmelisiniz ki mümkün olduğu kadar az yağ tüketmiş olun.

4. Sakatat

Bu yiyecek harika bir A, B ve D vitamini kaynağı olmasının yanı sıra potasyum ve demir gibi mineraller de içerir. Yine de yediğiniz miktarı ayarlamalı ve belirli aralıklarla tüketmelisiniz. Bunun sebebi aşırı miktarda kolesterol ve doymuş yağ içermeleridir.

5. Mayonez

Mayonez ve birçok ticari yemek çeşnisi yüksek oranda doymuş yağ, kolesterol ve kalori içerir. Bunu göz ardı etmek çok kolaydır. Ancak, devamlı tüketildiği takdirde atardamarlarınızda yağ birikmesiyle sonuçlanabilir.

6. Ticari unlu mamüller

Ticari unlu mamüller yüksek miktarda şeker, doymuş ve hidrojene yağ içeriğine sahiptir. Bütün bunlar bir araya geldiğinde kötü kolesterolün atardamarlarınıza olan etkisini daha da kötü bir hale getirir. Plakların oluşmasını kolaylaştırır. Bu yiyecekleri düzenli olarak tüketiyor musunuz? Yüksek kolesterolünüz olmasa bile bunların tüketimini azaltmak çok önemlidir. Bu hastalığı önlemenin tek yolu budur. Bunun yerine omega 3 yağ asitleri, antioksidanlar ve diyet lifi kaynağı olan besinleri daha çok tüketmelisiniz. Hepsi birleşince bu maddenin yok edilmesi daha kolay olur.