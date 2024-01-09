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Ekonomi Kötü haber! Türk otomotiv şirketi iflas etti
Ekonomi

Kötü haber! Türk otomotiv şirketi iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-01-09 15:29:00 -
Kötü haber! Türk otomotiv şirketi iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken Türkiye'de otomotiv ve turizm alanında faaliyet gösteren bir şirket iflas etti.

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile birlikte hızla yükselen döviz kuru, şirketlerin iflasına sebep olabiliyor.

Otomotiv alanında faaliyet gösteren şirketlerden biri olan Kardeşler Yedek Parça Otomotiv Nakliye İnş. Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti iflas bayrağını çekti. Söz konusu şirketin iflas istemi ile yaptığı başvuru Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Mahkeme yapılan başvuruyu onaylayarak şirketin iflasının açılmasına karar verdi. Söz konusu kararda "KARDEŞLER YEDEK PARÇA OTOMOTİV NAKLİYE İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (VKN:5240196010) 'nin Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27/12/2023 tarih ve 2023/482 Esas sayılı kararları ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 09:44'de açılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: MİLLİ GAZETE
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