Şarkılar Bizi Söyler 22 Ekim konukları kimler? | Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu şarkıcı Ercan Saatçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ercan Saatçi evli mi?

Kanal D ekranında Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumu ve her hafta farklı bir konsept ile izleyici karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam ekrana geliyor. Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu şarkıcı Ercan Saatçi kimdir, hayatı ve kariyeri araştırma konusu merak edildi. Ercan Saatçi, İzel ve Çelik ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Bilindiği üzere; 1991 yılında bir albüm çıkardıktan sonra dağılan müzik grubu İzel-Çelik-Ercan tekrar bir araya geldi. 90'lı yıllara damga vuran müzik gurubu seneler sonra Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'de sevilen parçalarını seslendirecek. Peki, Ercan Saatçi kimdir, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ercan Saatçi nereli ve kaç yaşında? Ercan Saatçi eşinden neden ayrıldı? Ercan Saatçi son hali ne? Peki Şarkılar Bizi Söyler bu akşamki konukları kimler? İşte detaylar...