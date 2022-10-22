Şarkılar Bizi Söyler 22 Ekim konukları kimler? | Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu şarkıcı Ercan Saatçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ercan Saatçi evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumu ve her hafta farklı bir müzik konsepti ile Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam'ın konukları kimler? Ercan Saatçi İzel ve Çelik ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin konuğu olacak. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından birçok kişi araştırma yapmaya başladı. Peki, şarkıcı Ercan Saatçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ercan Saatçi'nin hayatı ve biyografisi...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU AKŞAMIN KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ilk bölümde İzel-Çelik-Ercan konuk olacak. Programın konsepti ise konuklardan da anlaşılacağı üzere İzel-Çelik-Ercan şarkıları olacak.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Şarkıcı Ercan Saatçi, 13 Mart 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Üsküdar'da geçen Saatçi, mandolin, akordeon ve keman dersleri aldı. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken, okulun müzik grubunu kurdu ve müzik yarışmalarına katıldı.

ERCAN SAATÇİ EVLİ Mİ?

Ercan Saatçi 1997 yılında Gülümsün Özkök ile evlenmiş fakat 2009 yılında bu evliliği sonlandırmıştır. Çiftin Zeynep Saatçi ve Sinan Ali Saatçi adında çocuğu vardır.

Ercan Saatçi, 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Kontrbas okudu. Henüz öğrenciyken TRT Eurovision finallerine katıldı. O yaşlarda, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu. Ardından 1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu. Grup Vitamin, başarıdan başarıya koştu. Ercan Saatçi, Gökhan Semiz ile anlaşamadığı için Grup Vitamin'den ayrıldı.

Popstar, Türkstar, Star Avıü Alaturka Solist gibi yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Rec by Saatchi adında kendi şirketini kuran müzisyen, bir süre Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Kariyeri boyunca 600'e yakın şarkı sözü, 400'ü aşkın beste ve düzenleme yapan Saatçi, en son 2020 yılında Kanal D ekranlarında, 'Çok Akustik' programını sundu.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU ERCAN SAATÇİ NE İŞ YAPIYOR?

Ercan Saatçi Şarkıcı ve film müziği bestecisidir. Ünlü şarkıcı oyuncuk da yapmıştır. Ercan Saatçi'nin Zeynep Saatçi ve Sinan Ali Saatçi adında çocuğu vardır.

İZEL-ÇELİK-ERCAN MÜZİK GRUBU HAKKINDA

İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi'den oluşan 1991'de bir albüm çıkardıktan sonra dağılan müzik grubu olan İzel-Çelik-Ercan 2022'de yeniden bir araya geldi.

O dönem, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan bu üç kişinin 1991 yılı Ocak ayında piyasaya sürdüklerini Özledim isimli albümleri çıkardı.

Satışı bir milyonu geçen Özledim albümü, Türkiye'de o senenin en çok satan albümlerinden biri oldu.

İzel-Çelik-Ercan, 1991'de Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen Birinci İstanbul Beyaz Güvercin Yarışması'na katılarak finale kaldı.

Bir gazetenin düenlediği ödül töreninde En İyi Grup Ödülü'ne layıkm görülen İzel-Çelik-Ercan, 1992'de Çelik Erişçi'nin ayrılmasıyla dağıldı.

İzel ve Ercan, Çelik'in ayrılması üzerine İzel-Ercan adıyla bir albüm daha çıkardı. Fakat daha sonra onlar da müzik kariyerlerini solo olarak sürdürdü.

Ercan Saatçi son hali

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